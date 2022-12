Bro i Trøndelag er likevel ikke skadd, ifølge Vegtrafikksentralen

– Vegtrafikksentralen sender entreprenør. Politi og brannvesen rykker også ut. Det vurderes å stenge broen, skrev politiet i Trøndelag på Twitter ved 18.50-tiden lørdag.

Ved 19.10-tiden skriver politiet at brannvesenet har konkludert med at broen er trygg, og Vegtrafikksentralen skriver at det likevel ikke er skader på den.

– Brann og politi har funnet et hull i veien i nærheten av broen, ikke skade på selve broen. Vegen åpen. Entreprenør på vei for å tette hullet, skrivet Vegtrafikksentralen Midt-Norge på Twitter 19.12.