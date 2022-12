Nordkoreansk rakettoppskyting

Nord-Korea sendte på årets siste dag i dag opp tre ballistiske kortdistanseraketter i det som var den siste av en lang rekke tester i år. Rakettene falt ned i Japanhavet, utenfor Japans økonomiske sone. Det opplyser generalstaben i Sør-Korea, det japanske forsvarsdepartementet og den japanske kystvakten.

Ikke medregnet lørdagens test har landet skutt opp rundt 70 ballistiske raketter ved 38 ulike anledninger i år, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

WHO ber Kina om koronainnsyn

Verdens helseorganisasjon (WHO) har i et møte med kinesiske myndigheter oppfordret landet til å dele koronadata kontinuerlig med verdenssamfunnet. På møtet ba WHO om mer informasjon om koronasituasjonen i Kina, og tilbyr samtidig Kina eksperthjelp og støtte.

Offisielle og bekreftede tall viste fredag rundt 5.500 smittetilfeller og ett koronarelatert dødsfall siste døgn. Også lørdag oppga landet kun ett dødsfall siste døgn. Det britiske helserisikoselskapet Airfinity mener at så mange som 9.000 mennesker nå dør av koronaviruset per dag i Kina.

Riksvei 7 åpen for trafikk - fortsatt svært glatt

Riksvei 7 mellom Flå og Nesbyen er åpen for trafikk etter at to busser og sju biler var involvert i en kollisjon i går kveld, men folk bør likevel la bilen stå. Trafikkoperatør Marita Bakkebø ved Vegtrafikksentralen sør sier veistrekningen både er strødd og saltet, men ber folk la bilen stå.

– De som kan utsette bilturen bør gjøre det, sa hun til NTB i natt.

To busser og sju biler var involvert i kollisjonen på riksvei 7 ved Bromma i Nesbyen i Hallingdal i går kveld. Ingen kom alvorlig til skade i hendelsen.

Ap-veteran vil vurdere å bytte ut Støre

Partiveteran og fagforeningstopp Torbjørn Bongo sier han mener Arbeiderpartiet må vurdere om Jonas Gahr Støre er rett mann for partilederjobben.

Bongo, leder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), sier til Klassekampen at han mener Støre tidvis har vært en svak leder, og at det er en del av forklaringen på hvorfor det går så dårlig med både Ap og regjeringen. Han har ikke tro på krisetidene som forklaring på de svake målingene.

– Det er ingen naturlov at det er upopulært å være leder i en vanskelig situasjon. Vi har mange eksempler på det motsatte, sier han. Bongo nevner Tonje Brenna, Raymond Johansen og Hadia Tajik som aktuelle for partiledelsen.

Barbara Walters er død

Den amerikanske journalisten, TV-legenden og pioneren Barbara Walters er død, 93 år gammel. Hun skapte overskrifter da hun i 1976 ble den første kvinnelige ankerkvinnen på kveldsnyhetene i ABC News.

I løpet av en karriere over fem tiår i NBC og senere ABC fikk hun tolv Emmy-priser, blant dem elleve under de mer enn tre tiårene hun var ansatt i ABC.

Queens May adlet av kongen

Queen-gitaristen Brian May er adlet av kong Charles og kan nå kalle seg Sir.

– Kanskje noen flere folk vil lytte til meg enn ellers når jeg nå kan si at det er Sir Brian i telefonen, sier May, som ikke bare er gitarist. Han spiller på flere strenger. Han er også astrofysiker og dyrerettighetsforkjemper.