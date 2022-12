Ap-veteran vil vurdere å bytte ut Støre

Bongo, som er leder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), sier til Klassekampen lørdag at han mener Støre tidvis har vært en svak leder, og at det er en del av forklaringen på hvorfor det går så dårlig med både Ap og regjeringen.

– Hvor er statsministeren i debattene om fattigdom og Forskjells-Norge? Et kjerneområde for Arbeiderpartiet. Han burde markere seg, men gjør det ikke. Om han ikke endrer kursen og lederstilen, mener jeg at vi i partiet må ta en diskusjon på om vi har rett leder, sier Bongo.

Bongo har sittet på fylkestinget for Arbeiderpartiet i Troms og understreker at han uttaler seg som partimann. Han har ikke tro på krisetidene som forklaring på de svake målingene.

– Det er ingen naturlov at det er upopulært å være leder i en vanskelig situasjon. Vi har mange eksempler på det motsatte, sier han.

Bongo nevner Tonje Brenna, Raymond Johansen og Hadia Tajik som aktuelle for partiledelsen.

– Tajik gjorde en god jobb. Det var nok riktig at hun trådte til side, men nå er det på tide å komme tilbake. Vi har ikke livstidsstraff her i landet, sier Bongo.

Arbeiderpartiet har landsmøte i mai 2023. Valgkomiteen settes ned på nyåret.