Mange i Lørenskog har mistet vannet

Avisen skriver at de har fått flere henvendelser fra folk bosatt ulike steder i kommunen. Alle forteller at de fredag kveld plutselig mistet vannet.

– Alle i borettslaget er uten vann. Det samme gjelder naboborettslaget. Det er snakk om 272 andelsleiligheter, forteller styreleder i Skåreråsen 2 borettslag, Birgit Sørensen til Romerikes Blad.

Lørenskog kommune opplyser at de er kjent med at mange av deres innbyggere er uten vann, men at de foreløpig ikke vet hva som er årsaken.