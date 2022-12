Isbjørnene har forlatt Hiorthhamn på Svalbard

Det var onsdag at de to isbjørnene først ble observert ved Hiorthhamn. Fredag ble dyrene fulgt inn til Mälardalen ved hjelp av helikopter.

– Forhåpentligvis går de videre innover dalen og ut av nærområdet. Sysselmesteren ber allikevel publikum være varsomme ute i felt, skriver Sysselmesteren på sine nettsider.

Hiorthhamn er et hytteområde på motsatt side av fjorden fra Longyearbyen. For kun to år siden døde en nederlandsk mann etter å ha blitt angrepet av en isbjørn på Svalbard. Bjørnen hadde noen dager tidligere blitt jaget vekk fra det samme hytteområdet.