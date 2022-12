I romjula går debatten på forskning.nos Facebook-side om nye funn rundt sykdommen MS, som forskning.no har skrevet om.

I flere innlegg dukker det opp et skjermbilde fra Store norske leksikon (SNL).

– Jeg reagerte på innholdet i artikkelen på SNL. Det hang ikke på greip, sier Aksel Kjær Vidnes, redaktør i forskning.no.

– Forskning.no skrev om at et virus henger sammen med MS. I SNL-artikkelen sto det at koppevaksinen var årsaken til både dette viruset og flere andre sykdommer, sier Vidnes.

Han slettet kommentarene med bilde av SNL-artikkelen i tråd med vanlig praksis om å luke ut falske påstander.

– De som brukte SNL-artikkelen, antydet at vaksiner var årsaken til MS, sier Vidnes.

Endringer om at vaksiner var årsak til sykdommer (i rød sirkel), ble godkjent. Teksten er nå fjernet. Foto: Skjermdump av SNL

Leksikonet beklager

Store norske leksikon er skrevet av fagfolk, forskere og vitenskapelig ansatte ved universitetene.

Vi tar kontakt med sjefredaktør Erik Bolstad i SNL for å sjekke hvorfor denne teksten ble publisert i leksikonet.

– Dette ser ikke bra ut. Takk for at dere sier ifra, sier Bolstad.

Ikke lenge etter er artikkelen om koppevaksinasjon endret. Leksikonet beklager på det sterkeste:

«Store norske leksikon inneholdt i en periode i desember 2022 flere usanne påstander om effekten av koppevaksinasjon. Påstandene ble sendt inn som et endringsforslag fra en ekstern bruker, og teksten ble ved en feil godkjent for publisering.»

Erik Bolstad forteller hva som skjedde:

Godkjent ved feil

– En ekstern bruker la inn endringsforslag 17. desember. Deretter trykket fagansvarlig på feil knapp to dager etterpå, sier Bolstad.

Dermed ble endringene i artikkelen om koppevaksinasjon publisert.

Vanlig prosedyre i SNL er at redaksjonen etter kort tid går gjennom endringene som er publisert eller godkjent av de fagansvarlige. Det skjedde ikke med denne artikkelen.

– Vi har noen dagers etterslep på å gå gjennom publiserte endringer. Dette burde ikke ha skjedd, men det er jo typisk at slike ting skjer rett rundt jul, sier Bolstad.

– Dette er utrolig pinlig. Påstander helt uten vitenskapelig belegg lå ute i ni dager, sier han.

Bolstad rettet opp i artikkelen etter først å ha blitt varslet av en leser, deretter oppringt av forskning.no.

Han kontaktet folk med medisinsk kompetanse og den fagansvarlige, som er professor i mikrobiologi og smittevern.

– Flaut

– Jeg fjernet endringene 15 minutter etter jeg ble gjort oppmerksom på dette, sier Bolstad.

– Det er første gang vi har lagt ut en beklagelse. Jeg tror ikke vi noensinne har hatt en lignende sak før. SNL-artikler har hatt feil eller vært utdaterte, men aldri før har konspirasjonsteorier blitt publisert som fakta.

Erik Bolstad er sjefsredaktør i Store norske leksikon. Foto: Kristin Aafløy Opdan

Bolstad synes det er flaut at SNL blir brukt til vaksinemotstand. Men han mener at kvalitetssikringen er god nok.

Alle som vil, kan komme med endringsforslag til artikler på SNL.

– God nok kvalitetssikring

– Det er en viktig del av modellen vår. Det er et fint demokratisk prinsipp, og det gjør leksikonet bedre, sier Bolstad.

Kvalitetssikringen foregår i to ledd. Først av fagansvarlig på temaet. Deretter leser en redaktør gjennom endringene etter publisering.

Alle bidragsytere må oppgi fullt navn. På ekstra følsomme temaer skrur SNL på autentisering med bank-ID.

– Ingen kan være anonyme. Vi ser gjennom brukere som har registrert seg og sletter åpenbart tullete navn.

– Dette har fungert til nå. Vi kommer til å diskutere denne saken mye. Men hittil har kontrollen vår vært god nok, sier Bolstad.

Pia Welde la inn endringer på SNL, som først ble godkjent, deretter beskrevet som usanne. Foto: Privat

– Usaklig handling

Det var Pia Welde som la inn endringene i artikkelen om koppevaksinasjon på Store norske leksikon. Hun er en av de eksterne brukerne som av og til sender inn endringsforslag til leksikonet, slik alle lesere har mulighet til.

Vi har vist henne hvordan de to redaktørene omtaler hennes endringer av teksten.

Det liker hun dårlig:

– Siden redaktørene i SNL og forskning.no ser seg i stand til å vurdere kildene til mine endringer uten å se dem, anser jeg det som like meningsløst å komme med en saklig kommentar til en så usaklig handling, eller rettere sagt mangel på sådan, sier Welde til forskning.no.

Hun inviterte til kontakt da hun la inn endringene.

– Da jeg endret artikkelen, skrev jeg en kommentar til endringene: ønskes informasjon om primærkilder, ta kontakt. Jeg har original dokumentasjon. Ingen har kontaktet meg om kilder og referanser, sier Welde.

Hun har også tidligere sendt inn endringer til SNL, men de blir ikke alltid godkjent:

– Det har skjedd flere ganger. Endringene mine blir slettet. Fordi det ikke passer inn i det offentlige narrativet. Men hva er egentlig god forskning? Samfunnet preges av kapitalisme, som igjen fører til at man får pseudovitenskap, sier Welde.

Bekymret for spredning

Forskning.no bruker ofte Store norske leksikon som kilde i sine artikler.

– Jeg har aldri før sett en artikkel fra SNL blitt forfalsket eller sabotert. Teksten ser tilforlatelig leksikal ut. Men innholdet er så oppsiktsvekkende at det burde ha ringt noen alarmklokker hos leksikonredaktører og andre lesere, sier redaktør Aksel Vidnes i forskning.no.

Han er bekymret for at falsk informasjon i troverdige kilder kan påvirke folk, særlig de som allerede er usikre på vaksiner.

– Det er synd at en sånn artikkel blir stående så lenge, fordi det gir lang spredningstid for farlige og uriktige påstander.

– Når denne artikkelen dukker opp på vår Facebook-side, så kan du trygt regne med at den nå også spres andre steder, sier Vidnes.

Artikkelen ble først publisert på Forskning.no.