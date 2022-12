Fulle sykehus i Trondheim og Ålesund

– Det er fullt i akuttmottaket. Det er fullt på sengepostene, og det er fullt i korridorene, sier klinikksjef Elisabeth Siebke ved Ålesund sykehus til Sunnmørsposten.

Hun understreker imidlertid at folk som trenger hjelp, fortsatt må komme, men at kommunene må ta ut utskrivningsklare pasienter. Pårørende bes også om å vurdere om det er nødvendig å komme på besøk.

Lignende tiltak blir gjort ved St. Olavs hospital i Trondheim, hvor en økning i pasienter med ulike luftveissymptomer legger press på helsetjenesten.

– Det er fullt ved de store avdelingene og travle dager, men sykehuset håndterer pågangen av pasienter i jula, opplyser kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne ved St. Olavs hospital til TV 2.

Overfor VG bekrefter Kvikne at sykehuset går over til grønn beredskap, blant annet på grunn av virussmitte de siste ukene. Innføringen av den nye Helseplattformen i sommer fører også til behov for ekstra bemanning.

Stavanger universitetssjukehus (SUS) valgte tidligere fredag å øke beredskapen ved sykehuset til gult nivå som følge av mange pasienter og utfordrende drift.