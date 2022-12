Mann i Drammen døde ikke av vold

– Vi har fått muntlig tilbakemelding fra obduksjonen. Den gir ikke noe entydig dødsårsak, men volden han er påført, er ikke dødelig, sier politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt til Drammens Tidende.

En mann i 50-årene er fortsatt siktet for kroppskrenkelse, men blir ikke framstilt for varetektsfengsling slik det var planlagt. Han har hele tiden nektet straffskyld. Mannen holdes likevel i varetekt fram til lørdag, slik politiet har lov til, slik at de kan gjøre ferdig etterforskningen, skriver politiet i en pressemelding.

En mann ble torsdag morgen funnet død utendørs i Drammen sentrum. Politiet har begynt å få en formening om hvem det var, men har ingen sikker identitet.

Siktelsen baserer seg blant annet på at et vitne så avdøde og mannen i 50-årene i slåsskamp dagen før.