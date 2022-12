Politiet ber om fire uker varetektsfengsling for drapssiktet i Bergen

Fengslingsmøtet skjer i Hordaland tingrett klokka 11. Det blir kontorforretning, som vil si at partene ikke møter i retten.

Politiet vil be om at mannen blir varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon.

Han nekter straffskyld for drapet.

Det var like etter klokka 13.30 onsdag at politiet ble varslet via AMK om en skadd mann i 20-årene i Løvstakkveien i Bergen. Mannen ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus og ble erklært død ved ankomst.

To personer ble opprinnelig pågrepet i saken, men en mann i 30-årene ble senere løslatt.