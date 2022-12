Mange husløse etter rekkehusbrann i Drøbak

– Mannskapene meldte klokken 6.05 at de hadde kontroll på stedet og at etterslokkingen er i gang, forteller vaktleder Leif Høyland ved 110-sentralen Øst til NTB.

Ifølge operasjonsleder Svein Walle er åtte boenheter ødelagt av brannen.

– Per nå ser det ut til at åtte boenheter er ubeboelige. Det er registrert totalt sju beboere, men det er kommunale boliger, så Frogn kommune har en bedre oversikt, sier Walle til NTB like før klokken 8 fredag morgen.

Ingen kom til skade i brannen, som ble meldt klokken 3.38. Da var det åpne flammer på stedet.

På grunn av kraftig røykutvikling ble også fem-seks naboer evakuert.