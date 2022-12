Ordfører tipset folk om å flytte fra småkommune

– Jeg skal være ærlig på at jeg har tipset noen av mine nærmeste om at det er en mulighet. Det kan ha vært avgjørende for at vi holder oss under 3.200 innbyggere.

Det sier ordføreren selv til NRK.

Etter at flere studenter har flyttet fra kommunen, har folketallet sunket til 3.192 personer, skriver avisa Sunnhordland som omtalte saken først.

Tidligere i desember var folketallet på 3.205 personer. Kommuner som ved nyttår har et folketall som er lavere 3.200 personer, får et ekstra tilskudd fra staten på sju millioner kroner.