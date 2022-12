Det melder Haugesunds Avis.

Hustveit var en kjent trommeslager i regionen og spilte fast for 3 Busserulls, Pakkers og Haugaland Storband.

– Først og fremst så var han en fantastisk trommeslager. Spilte alltid stødig. Så var han et fantastisk fint menneske. Humørfylt og omgjengelig. Rett og slett en fin mann med mye humor og glimt i øye som det var godt å være rundt, sier Gunnar Andersen fra 3 Busserulls.

Haugesunds Avis skriver at Hustveit spilte sin siste konsert 14. desember, til tross for at han da var syk.