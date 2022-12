Bane Nor varslet torsdag at prestisjeprosjektet Follobanen ikke kan åpnes igjen før tidligst i februar. Nordre Follo Frp sier at konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor må i et snarlig møte med politikerne i Nordre Follo.

– Vi i Nordre Follo Frp er nærmest i sjokk og vantro over «havariet» til Follobanen. Nå vil det ikke kjøre noen tog gjennom Blixtunellen på lang tid, og vi er bekymret for at det vil skape problemer enda lenger enn ut januar, sier gruppeleder i Nordre Follo Frp, Tønnes Steenersen.

– Når et prosjekt til 37 milliarder stopper opp et par dager etter det åpnet, trenger vi svar. De svarene Bane Nor gir er ikke gode nok, sier han.

Partiet ber også om at det settes ned en uavhengig granskningsgruppe umiddelbart.