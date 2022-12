– Det er med bunnløs sorg jeg må meddele at vår høytelskede uerstattelige søster, datter, tante, venn, midtpunkt, humørspreder og stolthet gikk fredfullt bort i dag tidlig, skriver Shabanas bror Shakeel på Facebook.

Det var Nettavisen som omtalte saken først.

Rehman fikk påvist kreft i januar. Hun har vært innlagt på sykehus de siste dagene. Shabana Rehman delte åpent om sitt sykdomsforløp på Instagram.

– Vi heiet alle så inderlig på henne. Vi skal ta motet hennes med oss videre, skriver kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NTB i en kommentar.

– Hun har kjempet hardt og aldri gitt opp håpet. Hun ville leve videre for familien, kjærligheten og for det landet som hun elsket så enormt høyt, skriver broren.

Omgitt av sine nærmeste

Shabana Rehmans kjæreste Petter Simonsen skriver på Facebook at hun var fredfullt omgitt av sine aller nærmeste da hun gikk bort torsdag morgen.

– Jeg er i stor sorg men kjenner samtidig på enorm takknemlighet for hvert sekund jeg har hatt sammen med min tvillingsjel og store kjærlighet, skriver Simonsen.

Shabana Rehman er kjent blant annet som standupkomiker, skribent og samfunnsdebattant. Hun har skapt overskrifter, blant annet vakte det oppmerksomhet da hun stilte naken, kun påført det norske flagget som kroppsmaling, på forsiden av Dagbladet Magasinet i januar 2000. Da hun i 2004 løftet mulla Krekar, fikk det internasjonal omtale.

En sterk og uredd stemme

Kultur- og likestillingsministeren skriver at en brennende engasjert og modig stemme har stilnet altfor tidlig.

– Med humor, varme og brodd kom hun med viktige, ofte underfundige skråblikk på samfunnet vårt – på oss selv. Hun var en av våre viktigste pionerer i kampen mot negativ sosial kontroll, og en modig forkjemper for frihet for jenter med minoritetsbakgrunn, skriver Trettebergstuen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Annika Byrde / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier Shabana Rehman var en sterk og uredd stemme gjennom mange år.

– Ved å bryte tabuer banet hun vei for en ny generasjon kvinner med innvandrerbakgrunn. Shabana sto opp for ytringsfriheten og bidro til det norske mangfoldet. Hun forlot oss altfor tidlig, skriver Støre.

Flere priser

Høyre-leder Erna Solberg sier at Shabana i over 20 år har vært en tydelig og viktig stemme mot undertrykkelse og for frihet, med humor og alvor.

– Tusen takk fra alle oss som fikk oppleve engasjementet og livsgleden, skriver Solberg.

Rehman startet som spaltist i VG i 1996 og debuterte som standupkomiker tre år senere. Hun var spaltist i Dagbladet i sju år fra 2000 og senere i Aftenposten. Den engasjerte samfunnsdebattanten har også mottatt en rekke priser, blant annet Fritt Ord-prisen i 2002 – som hun delte med Aslam Ahsan. Begge fikk prisen for å bygge bro mellom kulturer.

Senest i år fikk hun Norsk PENs Ossietzkypris for sin utøvelse av ytringsfriheten på «kreativt og oppsiktsvekkende vis» over flere tiår.