Drapssak i Bergen: Tidligst varetektsfengsling fredag

Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag. De innledende avhørene av de siktede er ennå ikke sluttført.

Til Dagbladet forteller forsvareren til den siktede mannen i 30-årene, advokat Erik Johan Mjelde, at klienten var i avhør onsdag kveld. Klienten nekter straffskyld etter siktelsen.

– Han erkjenner å ha tilknytning til stedet, men ikke til handlingen, sier advokaten.

Politiet opplyste onsdag at to menn, den ene i 30-årene og den andre i 20-årene, er siktet for drap eller medvirkning til drap. Overfor Dagbladet ønsker advokat Mjelde ikke å kommentere hva klienten er siktet for. Han vil heller ikke kommentere relasjonen mellom de to siktede og den døde.

Like etter klokka 13.30 onsdag ble politiet varslet av AMK om en skadd mann i Løvstakkveien. Han ble erklært død ved ankomsten til sykehuset. Den døde er en utenlandsk statsborger i 20-årene. Han er ikke formelt identifisert, men politiet mener å vite hvem han er og jobbet onsdag med å varsle pårørende.

Forsvareren til den andre siktede, advokat Cathrine Bang, opplyste onsdag til NTB at klienten ikke erkjenner straffskyld.