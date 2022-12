Drapssak i Bergen: De involverte er bekjente

Vest politidistrikt har fortsatt ikke tatt stilling til om de to siktede skal framstilles for varetektsfengsling. Det skjer i så fall tidligst fredag.

Overfor NTB vil påtaleansvarlig Sven Arne Dahl-Michelsen ikke si noe om hvordan de tror mannen ble drept.

– Det er gjort beslag av flere gjenstander på stedet, og det gjennomføres obduksjon i dag, sier han torsdag.

– Stikkskader

Til Bergens Tidende opplyser kilder at det er opplysningen i saken som tilsier at offeret ble stukket med kniv eller et skarpt redskap.

Til NTB forteller Dahl-Michaelsen at de involverte skal ha vært bekjente, men at han ikke har noe nærmere oversikt over relasjonen mellom dem. Han kan heller ikke si noe om mulig motiv.

Det var rett etter klokka 13.30 onsdag at politiet ble varslet av AMK om en skadd mann i Løvstakkveien. Han ble erklært død ved ankomsten til sykehuset.

Alle utenlandske

Den døde er en utenlandsk statsborger i 20-årene, men det gjenstår fortsatt formell identifisering. Avdøde har pårørende i Norge, og disse er varslet, opplyser Sven Arne Dahl-Michelsen. Også de to siktede er utenlandske borgere, men politiet ønsker ikke å si hvilket land de er fra.

De to pågrepne er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Til Dagbladet forteller forsvareren til den siktede mannen i 30-årene, advokat Erik Johan Mjelde, at klienten var i avhør onsdag kveld. Klienten nekter straffskyld etter siktelsen.

– Han erkjenner å ha tilknytning til stedet, men ikke til handlingen, sier advokaten.

Forsvareren til den andre siktede, advokat Cathrine Bang, opplyste onsdag til NTB at klienten ikke erkjenner straffskyld.