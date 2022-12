Sysselmesterskipet «Polarsyssel» holdt bjørnene under oppsikt natt til torsdag, skriver NRK.

Det er foreløpig ikke aktuelt å iverksette ytterligere tiltak. Publikum bes om å holde seg unna området.

Hiorthhamn er et hytteområde på motsatt side av fjorden fra Longyearbyen. For kun to år siden døde en nederlandsk mann etter å ha blitt angrepet av en isbjørn på Svalbard. Bjørnen hadde noen dager tidligere blitt jaget vekk fra det samme hytteområdet.