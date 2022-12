Flere fjelloverganger åpne

Dersom du har planer om å kjøre over en av fjellovergangene torsdag, bør du holde deg oppdatert på trafikkinformasjon, vær- og føreforhold, melder Statens vegvesen.

Ved 8.30-tiden melder Vegtrafikksentralen Vest at fylkesvei 53 Årdal – Tyin og riksvei 13 over Vikafjellet er stengt. På sistnevnte vei vil det bli gjort ny vurdering klokken 12.

Følgende fjelloverganger er åpne:

* E16 Filefjell

* Riksvei 52 Hemsedalsfjellet

* Fylkesvei 50 Hol-Aurland

* E 134 Haukelifjell

På riksvei 7 Hardangervidda er det kolonnekjøring, som ifølge Naf er noe av det mest krevende du kan oppleve som bilist.

– Sikten er dårlig, føret er utfordrende, og mange har ikke erfaring med å kjøre på denne måten. Kjør mykt og med jevn hastighet, og pass på at du har øyekontakt med bilen foran, sier rådgiver Jan Harry Svendsen i Naf i en pressemelding.

Han minner om at ventetiden kan bli lang før man ledes over fjellet, og at varme klær, mat og drikke derfor er viktig utstyr å ha med seg i bilen. Samtidig må du passe på at du har så full tank eller batteri som mulig.

– Ta på deg varme klær og send kald luft opp på frontruten når du kjører i kolonne. Bruker du varm luft kan du risikere isdannelse på frontruten om det er minusgrader ute. I tillegg bør du ha tåkelysene foran og bak tent og kjøre med varsellys, sier Svendsen.