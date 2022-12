Halvparten av nordlendingene misfornøyd med nordnorsk Ap-nestleder

At Skjæran har fått kritikk for å bare bry seg om Nordland ser ikke ut til å imponere nordnorske velgere. Det viser en meningsmåling analysebyrået InFact har gjort for NRK Nordland.

I alt 1.016 nordlendinger deltok i målingen og hele 48 prosent svarer at Skjæran gjør en dårlig jobb som nestleder for Arbeiderpartiet. 16 prosent av de spurte mener Skjæran gjør en god, eller svært god jobb.

Skjæran sier til NRK at han tar tilbakemeldingen fra velgerne på alvor.

– At folk i Nordland har store forventninger både til meg og regjeringen, skulle bare mangle, sier han.

Likevel sier Skjæran at har han tro på Arbeiderpartiets prosjekt.

– Vi er ikke hvor vi ønsker å være på målingene. Vår viktigste oppgave er å ta landet trygt gjennom de krevende tidene og sørge for at vi skjermer vanlige folk og lommeboken deres så godt som mulig.