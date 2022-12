Ikke aktuelt med restriksjoner for reisende fra Kina

Fagdirektør ved FHI, Preben Aavitsland, sier det ikke vil bli aktuelt å anbefale innreiserestriksjoner for personer som reiser fra Kina, eller andre land med høyt smittetrykk.

– Det er allerede hundretusener her i landet som smittes hver uke, men få som blir alvorlig syke. Noen hundre ekstra tilfeller importert fra utlandet vil knapt påvirke den norske epidemien, sier Aavitsland til Nettavisen.

USA vil fra 5. januar kreve negativ koronatest for reisende fra Kina.

Norge og andre land ber Taliban snu

Norge, USA, Storbritannia, EU og ni andre land oppfordrer Taliban til å fjerne forbudet mot kvinnelige bistandsarbeidere.

– Talibans uforsvarlige og farlige ordre om å hindre kvinnelige ansatte i nasjonale og internasjonale organisasjoner fra å arbeide, setter livene i fare for millioner av afghanere som er avhengige av humanitær hjelp for å kunne overleve, står det i en felles uttalelse fra utenriksministrene.

Serbia varsler fjerning av veisperringer

Serbere i det nordlige Kosovo skal i dag starte arbeidet med å fjerne veisperringer som de har satt opp, ifølge Serbias president Aleksandar Vucic.

De siste 19 dagene har serbere sperret veier i de serbiskdominerte områdene nord i Kosovo og stengt flere grenseoverganger til Serbia. De satte opp blokadene i protest mot at den etnisk serbiske eks-politimannen Dejan Pantic var blitt pågrepet. Men i går ble Pantic løslatt fra varetekt og overført til husarrest etter anmodning fra påtalemyndigheten i Kosovo.

Flertall sier nei til helelektrisk bil

Mer enn fire av ti tror deres neste bil vil gå på bensin eller diesel. Nesten like mange sier de vil ha elbil som sin neste bil. Det viser en undersøkelse InFact har utført for Nationen.

I undersøkelsen sier 38 prosent av de spurte at de ønsker å kjøpe seg elbil. Men 43 prosent sier deres neste bil blir en hybrid eller en fossildrevet bil. Rundt 10 prosent vet ikke, og en like stor andel oppgir at de aldri skal kjøpe bil.

Nyvalgt politiker etterforskes i USA

Den nyvalgte republikanske kongressrepresentanten George Santos (34) er under etterforskning av påtalemyndigheten i Nassau fylke i delstaten New York etter å ha løyet om sin bakgrunn, utdanning og jobberfaring under valgkampen.

Påtaleansvarlig Anne T. Donnelly, som selv er republikaner, sier at omfanget av Santos' løgner og uoverensstemmelser er overveldende. Tidligere denne uken innrømmet Santos at han verken er jøde, har tatt høyere utdanning eller har jobbet for Citigroup og Goldman Sachs.

Minst ti døde i hotellbrann

Rundt ti personer er omkommet og minst 30 er skadd i en brann på et kasinohotell i Kambodsja, opplyser lokalt politi.

Brannen brøt ut på kasinohotellet Grand Diamond City i Poipet klokken 23.30 lokal tid onsdag. Hotellet ligger ved grensen mot Thailand. Thailand har sendt brannbiler til stedet og bistår med evakuering av skadde til thailandske sykehus.