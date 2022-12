– Hvis man skal prøve å vurdere hvem som får det beste nyttårsværet, er det nok Østlandet og de ytre strøkene i Troms og Finnmark, sier statsmeteorolog Martin Granerød.

På Østlandet ligger det an til oppholdsvær, og et delvis skydekke skal ikke være til hinder for rakettene.

– Det ser ut som skydekket blir såpass høyt at det blir ganske så godt rakettvær. På Sørlandet er det mer usikkert. Prognosene antyder en mer skyet værtype og oppholdsvær, men det ligger et område med regn ved Nordsjøen. Hvis det blir nærgående kan det komme nedbør på Sørlandet, forklarer meteorologen.

Kuling i Finnmark

I Troms og Finnmark ligger det an til sørøstlig vind.

– Det er klarlandsvind som gjerne kan gi litt snø inne på vidda i Øst-Finnmark, uten at det blir mer enn et lett snøfall. I de ytre strøkene av Troms og Finnmark ser det ut til å bli et høyere skydekke og oppholdsvær, sier Granerød.

I de kystnære strøkene av Finnmark kan det imidlertid bli liten til stiv kuling.

Ruskevær i Nordland

Fra Trondheimsfjorden og nordover omtrent til Vesterålen melder meteorologene sterk kuling fra Sør-Vest.

– Hvis man er i fjellet i Nordland kan det bli snøfokk, sterk vind og snøbyger, sier Granerød, men poengterer at det ligger an til store lokale forskjeller.

I utsatte områder anslår han at det kan komme mellom 10 og 15 centimeter snø de neste dagene.

Vestlandet kan også få en god del nedbør, kanskje i form av sludd.

Mer vanskelige kjøreforhold

I dagene før nyttårsaften blir det trolig ganske varierende vær for de fleste.

– Det er lavtrykk som passerer med jevne mellomrom, og med lavtrykkene kommer det skyet vær og perioder med nedbør. I periodene mellom er det oppholdsvær. Egentlig fortsetter det sånn det har vært de siste dagene, med skiftende vær og periodevis veldig vanskelige kjøreforhold noen steder, sier Granerød.

For Østlandet ser særlig torsdag ut til å bli en utfordrende dag.

– Da er det mildvær på vei, og så vil det komme snø fra Stad og Dovre som går over til regn i løpet av torsdag, sier han.

Nord-Norge blir trolig ikke like påvirket av mildværet fra sør. Der ligger det an til snø i perioder, men stort sett oppholdsvær.