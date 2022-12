Telenor: Alle tjenester fungerer som normalt

I drøyt halvannen til to timer onsdag var det store problemer. Problemene gjaldt bruk av mobildata og ringing.

– Om noen fortsatt har problemer med mobil tale, anbefaler vi å sette mobilen på flymodus, for så å skru over på normalmodus igjen. Da sikres man at den kobles opp igjen riktig, skriver pressesjef Anders Krokan i Telenor til NTB.

VG meldte om problemene rett før klokka 11 onsdag formiddag.

– Vi opplever for tiden ustabilitet på mobildata og det fører til at folk kan oppleve at det er vanskelig å få ringt og kan oppleve brudd under samtalen, sa Krokan til avisa.

Selskapet opplyste da at problemene gjaldt hele landet.