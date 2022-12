Oslo dropper fyrverkeri, som eneste storby: – Kommer som et brått og uventet lydinferno på dyrene

Det er bystyret som har vedtatt at Oslo kommune ikke skal ha offentlig fyrverkeri i år.

– Jeg er enig i at det er bedre bruke pengene på ting som er varige og kommer alle til gode, og som ikke er til så stor skade for mennesker, dyr og miljøet, sier miljøbyråd Sirin Stav (MDG) til NTB.

Totalforbud i sentrum

Kommunen har også bestemt at privatpersoner bare får skyte opp fyrverkeri utenfor ring 2, mellom klokken 18 og 02.00.

– Hvert år er vi vitne til alvorlige øyeskader, branner og forsøpling på grunn av fyrverkeri, som kommer som et brått og uventet lydinferno på dyrene. Det fører til massedød av fugler og vettskremte kjæledyr. Jeg tror alle som har vært i nærheten av en stresset hund en nyttårsaften vet hva jeg snakker om, konstaterer Stav.

Hun sier også at fyrverkeri fører til dårligere luftkvalitet i byen, og at dette har vært et problem for mange spesielt på kalde vinterdager.

– Jeg tror vi en dag vil se tilbake på privat fyrverkeri i en tett by slik vi i dag ser på røyking innendørs før røykeloven, sier hun.

Tidligere har Oslo kommune sørget for offentlig oppskyting ved Langkaia. Siste oppskyting var i 2019. I 2020 ble fyrverkeriet avlyst på grunn av pandemien og i 2021 var begrunnelsen økonomi.

Frykter ulovlig oppskyting

I Trondheim, Bergen og Stavanger står kommunen for oppskyting av fyrverkeri. I Tromsø er det den frivillige organisasjonen Fjellfyrverkeriet som sørger for oppskyting, med støtte fra privatpersoner og byens næringsliv.

Samtidig blir det forbudt å skyte opp privat fyrverkeri i og rundt sentrum i alle disse byene.

Ordfører i Trondheim Rita Ottervik (Ap) sier at byen har hatt offentlig fyrverkeri i mange år, og hun tror ordningen har ført til færre branner og skader.

– Det er mye bedre at vi har offentlig fyrverkeri enn at folk skyter opp fyrverkeri selv i sentrale områder, sier hun.

Ottervik tror ikke det er lurt å gjøre som Oslo.

– Hvis vi ikke har et alternativ blir det antakelig mer ulovlig oppskyting, og folk vil trekke til områdene hvor det er lov. Men på sikt kan vi kanskje få til lasershow, som både er bedre for dyrene og mer miljøvennlig, sier ordføreren.

– Skal se på alternativer

Byrådsleder Rune Bakervik i Bergen (Ap) sier også de vurderer andre løsninger på sikt.

– Bergen kommer til å ha det offentlige fyrverkeriet i sentrum i år. Det er en fin og lang tradisjon verden over å markere inngangen til et nytt år. Hva som skjer framover vil tiden vise. Byrådet har bestemt at vi skal se på alternativer, sier han.

Han sier det kommer an på økonomi og teknologi om Bergen etter hvert går for en annen løsning, som for eksempel et show med droner eller lasere.

Venter rekordsalg

Fyrverkeribransjen har meldt om svært godt salg i år.

– På tross av høy inflasjon og skyhøye strømpriser unner nordmenn seg fyrverkeri også i 2022. Basert på forhåndssalget fra over 1.500 forhandlere blir 2022 et nytt rekordår for fyrverkeribransjen, skriver Norsk fyrverkeriforening i en pressemelding.