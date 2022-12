VM i hurtigsjakk avgjøres

Det er klart for siste dag i VM i hurtigsjakk i Kasakhstan. Magnus Carlsen leder med 7,5 poeng og har enda ikke tapt et parti. Nordmannen ligger alene på topp, og det skiller ett halvt poeng ned til tre konkurrenter. De siste fire rundene spilles onsdag, deretter er det klart for lynsjakk-VM torsdag.

Rettshøring for Pelosi-siktet

David DePape, som er siktet for angrepet på ektemannen til Demokratenes avtroppende leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, må møte i retten. Han er i tillegg tiltalt av en føderal storjury for overfall og forsøk på kidnapping.

Haaland og Manchester City møter Leeds

Premier League er i gang for fullt, og Erling Braut Haaland og lagkameratene i Manchester City er nå åtte poeng på etterskudd foran onsdagens møte med Leeds. Det skjer etter at serieleder Arsenal slo West Ham 3–1 på hjemmebane andre juledag.

Hoppuka er i gang

Det er klart for det første kvalifiseringsrennet i den tysk-østerrikske hoppuka. Det norske laget består av Robert Johansson, Halvor Egner Granerud, Marius Lindvik, Daniel-André Tande, Anders Fannemel og Kristoffer Eriksen Sundal. Onsdag er det trening og kvalifisering i Schattenberg-bakken i Oberstdorf i Tyskland.