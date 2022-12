Brann i tre biler i Oslo – politiet mistenker ildspåsettelse

Politiet varslet først om brann i en bil klokka 2.46 natt til onsdag. Kort etter ble det opplyst at det brant i tre biler.

– En hypotese vi jobber etter, er at brannen kan være påsatt. Det er gjort funn på åstedet som underbygger dette, uten at vi kan gå nærmere inn på hva slags funn som er gjort, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt.

Beboere i området rundt Monrads gate på Tøyen ble henstilt om å holde vinduer lukket på grunn av røyken fra brannen.

Klokka 2.57 ble det opplyst at brannvesenet hadde kontroll på brannen og det ikke var kommet melding om at noen var eksponert for røyken. Klokka 3.30 ble det meldt at brannen var slukket.

Operasjonslederen opplyser at bilene blir tauet inn for tekniske undersøkelser.