Det skriver VG.

– Alt har en slutt, etter nesten et helt tiår i ComeOn, så var det nå på tide å gå hver til sitt. Vi har gjort utrolig mye gøy sammen og skapt mye latter og glede. Det er ingen dramatikk i dette, vi fortsetter å være kompiser og ønsker hverandre alt godt, skriver Carew i en uttalelse.

Carew har jobbet for selskapet siden 2013. Fra nyttår trer det imidlertid i kraft en ny pengespillov som gir myndighet til Lotteritilsynet for å bøtelegge enkeltpersoner som reklamerer for spillselskaper. Ifølge Dagbladet avviser ComeOn at dette er bakgrunnen for at Carew nå slutter.

Den tidligere fotballspilleren ble i november dømt til 14 måneders fengsel for uaktsomt skattesvik.