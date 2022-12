69 til legevakt i Oslo etter fallskader

Ved Oslo skadelegevakt ble det behandlet 134 akutte skader. 69 av disse var folk som hadde falt på blant annet vei, fortau, parkeringsplasser og i parker, opplyser overlege ved skadelegevakten, Martine Enger til VG.

– Man må anta at en høy andel av disse fallene skjedde på grunn av det glatte føret, sier hun.

Til tross for fallene på glatta, ble det ikke behandlet unormalt mange på skadelegevakten. Enger sier dette mest sannsynlig henger sammen med at de fleste i Oslo ikke skulle på jobb eller skole på mandag, og at mange var bortreist.