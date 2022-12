Biden bevilger hjelp etter uvær

USAs president Joe Biden gir grønt lys for føderal hjelp til delstaten New York etter at et omfattende uvær har tatt minst 27 liv i og rundt byen Buffalo i julehelgen.

Titusener er fortsatt uten elektrisitet i delstaten etter ekstrem kulde og stort snøfall. Det fremkommer i en uttalelse fra Det hvite hus i natt norsk tid.

Mann med stikkskader funnet i Oslo

En politipatrulje i Oslo ble i natt kontaktet av en ung mann med stikkskader i Hammersborggata. Mannen er kjørt til sykehus og tilstanden er stabil.

– Mannen er i 20-årene og har stikkskader i overkroppen, opplyser operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt.

Fornærmede har ikke gitt politiet noe informasjon om gjerningsperson/personene, men det fremstår ifølge politiet som om hendelsen ikke er tilfeldig.

Flere stengte fjelloverganger

Det dårlige været over store deler av landet har ført til at en rekke fjelloverganger har blitt stengt i går kveld og i løpet av natten.

Det gjelder både E6 over Saltfjellet, riksvei 13 over Vikafjellet, riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 Aurland – Hol og E134 Haukelifjell.

– 9 millioner ukrainere uten strøm

Rundt ni millioner personer i Ukraina har fortsatt ikke fått tilbake strømmen etter russiske angrep mot landets elektrisitetsforsyning, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

Han viser til at elektrisitetsnettet fortsatt er under reparasjon. Zelenskyj advarer om at Russland kan komme til å angripe Ukrainas strømnett igjen.

Lavrov: Ukraina må godta Moskvas forslag

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at det er opp til regimet i Kyiv å oppfylle det han kaller forslag fra Russland.

– Våre forslag for demilitarisering og avnazifisering av territoriene som er kontrollert av regimet, og eliminering av trusler mot Russlands sikkerhet med utspring derfra, inkludert fra våre nye landområder, er godt kjent for fienden, sier Lavrov.

– Poenget er enkelt: Det vil være til deres eget beste å oppfylle forslagene. Ellers kommer saken til å bli avgjort av den russiske hæren, sier utenriksministeren.

Sør-Korea varsler dronesatsing

Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol sier at landet skal opprette en militærenhet som skal fokusere på dronesatsing.

Yoons uttalelse i dag kommer etter at fem nordkoreanske droner krenket sørkoreansk luftrom i går. Han kritiserer sin egen hærs beredskap etter grensekrenkingen. Han sier at hendelsen viser manglende trening og kampberedskap. Også i 2017 tok nordkoreanske droner seg inn i sørkoreansk luftrom.