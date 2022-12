Strømselskap avviser dekadent fest

I et Facebook-innlegg lagt ut et par dager før julaften, skisseres et vilt julebord for 3.000 ansatte i et strømselskap i Kristiansand, skriver Børsen.

«De hadde en så dekadent fest for noen dager siden at den personen som fortalte meg det, sa at de som jobbet og serverte, ble kvalme. De brukte over en million kroner kun på alkohol», står det i innlegget.

Videre beskrives en absurd pengebruk, i en tid hvor mange kjenner på økt fattigdom på grunn av høye strømregninger.

Agder Energi navngis som selskapet som antakelig sto bak festen. Dette avvises tydelig av selskapet.

Ifølge kommunikasjonssjef Jon Anders Skau hadde de en konsernsamling i starten av desember med 930 medarbeidere. Samlingen foregikk over to dager med mye faglig innhold, pluss en felles middag «i moderate former».

– Jeg synes det er uheldig at slike usanne historier sprer seg. Vi har alltid et bevisst forhold rundt hva vi bruker penger på, og om det er vår konsernsamling vedkommende i Facebook-innlegget sikter til, er det lite i innlegget som stemmer med virkeligheten. Vi brukte egne konferansierer på dagen, og lokale artister og vårt eget ansatt-kor bidro til underholdning, opplyser Skau til Børsen.

Han forteller at bakgrunnen for samlingen var at Agder Energi og Glitre Energi fusjonerte og ble til Å Energi i slutten av november.