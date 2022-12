LO-lederen freder Støre

– Vi har en regjering som står i mange kriser, og jeg ser ingen som har bedre svar på de problemene landet møter. Erna Solberg sitter helt i ro, og på ytterkantene har vi partier som Frp og Rødt som overbyr med tiltak som kan gjøre vondt verre, sier LO-lederen til VG.

Hun mener at en annen regjering ikke hadde klart å sørge for lavere strømpriser, og advarer mot Solberg.

– Det politiske alternativet ledet av Erna Solberg vil utvilsomt gjøre vondt verre. Det er bare å ta en kikk på deres alternative budsjett. Det eneste som blir bedre med Høyres alternative budsjett er rikingenes julebuffet, sier hun.

Hun har også klare tanker om hva som har ført Ap helt ned til under 15 prosent på meningsmålingene.

– Kortversjonen er at folk mister trua på prosjektet vårt. Det er dette vi må gjøre noe med. For vi har tro på at den politikken som er levert er best for landet., sier hun, og freder dermed partileder Jonas Gahr Støre.

– Jeg har tillit til statsministeren. Og jeg er sikker på at regjeringen vil levere den tryggheten folk søker, sier Peggy Hessen Følsvik.