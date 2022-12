Riksvei 13 over Vikafjell stengt

Vegtrafikksentralen vest melder at riksvei 13 over Vikafjell er stengt etter at det har vært kolonnekjøring siden i går formiddag. Ifølge Vegtrafikksentralen skal det tas en ny vurdering i dag morges klokken 8.

Juleuvær tar liv

Minst 30 personer har mistet livet i uværet i julehelgen i USA, ifølge en oversikt fra NBC. Dødsfallene knyttes til trafikkulykker, ekstrem kulde og andre værrelaterte årsaker.

Med mange som er blitt innesperret i boligene sine av store snømengder, og omfattende strømbrudd flere steder, ventes det at antallet døde kan komme til å stige ytterligere. Uværet strekker seg fra Rio Grande ved grensen til Mexico i sør, til Canada i nord. Rundt 60 prosent av USAs befolkning bor i områder som er berørt av uværet.

Meldinger om eksplosjoner på flybase

Russiske og ukrainske medier meldte i natt om eksplosjoner på flybasen Engels i Saratov, hundrevis av kilometer fra frontlinjene i Ukraina. Guvernøren i Saratov uttaler at opplysningene blir undersøkt. Guvernøren opplyser også at det ikke er skader på sivil infrastruktur og at ingen boligområder er berørt.

Engels-basen ligger nær byen Saratov, om lag 730 kilometer sørøst for Moskva. Denne basen, samt en annen russisk luftbase, ble 5. desember rammet av angrep som russiske myndigheter mener ble utført av ukrainske droner.

Mann truet med luftvåpen på utested

En mann i Verdal truet med et luftvåpen inne på et utested natt til i dag. Vedkommende er pågrepet av politiet.

Ingen personer på stedet skal ha lidd noen overlast fra personen før politiet fikk kontroll på ham. Mannen er kjørt til arresten og sak opprettes.

Kinesisk militærøvelse ved Taiwan

Kina sendte 71 fly på vingene for å delta i militærøvelser rundt Taiwan i julehelgen, ifølge øyas myndigheter. 60 av de 71 militærflyene var kampfly, og 47 av de 71 flyene var innenfor øyas luftforsvarssone ifølge forsvarsdepartementet i Taipei.

Ifølge en oversikt fra det franske nyhetsbyrået AFP dreier det seg i så fall om det tredje høyeste antallet daglige flygninger inn i taiwansk luftforsvarssone til nå.