Flere vil si opp livsforsikringene

At mange nå ønsker å avslutte livsforsikringen, ser Nordea i Ålesund som et signal på at på at mange opplever strammere økonomiske tider, skriver Sunnmørsposten.

– Den er dessverre lett å avse, for det er lett å tenke at man ikke får bruk for den. Men kommer det livsendrende situasjoner, som alvorlig sykdom eller at man blir permittert, er det en god trygghet å ha, sier Trine Nakken, leder av kundeservice i Nordea i Ålesund. Hun mener man heller bør lete etter andre plasser i budsjettet å kutte.

Det er Aage Christensen, som er leder for personmarkedet for Nordea i Ålesund, enig i.

– Det er urovekkende at folk vil kutte livsforsikringen sin, sier han.

Banken har i det siste hatt en økning på 20 prosent i henvendelser av kunder som søker økonomisk rådgivning.