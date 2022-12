Vestfoldbanen åpen for trafikk igjen

Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, opplyser Vy på sine nettsider rett før klokka 6 mandag morgen.

Underkjølt regn skapte mye trøbbel for Vestfoldbanen søndag. På ettermiddagen måtte togene kjøre med redusert hastighet mellom Drammen og Skien.

Senere på kvelden ble det opplyst at banen ble stengt ut driftsdøgnet mellom Drammen og Skien.

Pressevakt Britt Johanne Wang i Bane Nor sa til Sandefjords Blad søndag at underkjølt regn på pantografen (trekanten på taket av toget som er i kontakt med strømledningen) gjorde at det ikke ble kontakt for strømtilførsel.

Konsekvensen var blant annet at tre tog ble stående med strømstans mellom Larvik og Skoppum og at passasjerene måtte evakueres og fraktes med busser og taxi.

Også fra et tog fra Tønsberg mot Oslo måtte passasjerene fraktes videre med buss og taxi etter at toget fikk tekniske problemer.

Det oppsto også forsinkelser på Bergensbanen etter en feil på en sporveksler i Arna ved 21.30-tiden på 1. juledag.