Tog i Sandefjord evakueres – Vestfoldbanen stengt ut driftsdøgnet

– Nødetatene skal bistå med evakuering av et tog i Sandefjord. Toget står like før Sandefjord jernbanestasjonen, tvitrer Sørøst politidistrikt.

Skiringssalsveien er stengt, og de som skal hente passasjerer fra toget, bes kjøre til byens stasjon.

Underkjølt regn har skapt mye trøbbel for Vestfoldbanen søndag kveld.

– Togene kjører med redusert hastighet på strekningen Drammen – Skien, opplyste Vy allerede søndag ettermiddag.

Søndag kveld ble det opplyst at banen er stengt ut døgnet mellom Drammen og Skien.

Underkjølt regn

Pressevakt Britt Johanne Wang for Bane Nor sier til Sandefjords Blad at underkjølt regn på pantograf (trekanten på taket av toget som er i kontakt med strømledningen) gjør at det ikke er kontakt for strømtilførsel. Konsekvensen er blant annet at tre tog ble stående med strømstans mellom Larvik og Skoppum.

– Det er dramatiske værforhold mellom Larvik og Skoppum. Det er dessverre ikke noe annet vi kan gjøre enn å avvente værsituasjonen, sier hun til avisa.

Bussene sliter også

Et tog fra Tønsberg mot Oslo har tekniske problemer, ifølge VG. Det sto først fast i en time før det kom seg av gårde, men så stoppet det opp igjen. Et forsøk på å fikse feilen mislyktes, og passasjerene fikk beskjed om å ta neste tog. Men det ble også stående fast på grunn av dårlig vær.

– Vi har bestilt busser, men det er store problemer på veiene også. Bussene som kommer, skal ta med seg alle som er igjen på toget, sier pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy til avisa.

Toget var helt fullt, men noen har ordnet med egen skyss og blitt hentet.

En passasjer på toget forteller VG hun er blitt stående fast i fire timer.

Få tilgjengelige busser

– Dette skyldes vanskelige værforhold. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, opplyser Vy på sine nettsider.

Vy opplyser samtidig at det dessverre er få tilgjengelige busser og taxier i øyeblikket, og ber passasjerer om å vurdere andre transportmidler.

Det oppsto også forsinkelser på Bergensbanen etter en feil på en sporveksler i Arna ved 2130-tiden på 1. juledag.

Vy opplyser til Bergensavisen at togene kjører, men at det ble noen forsinkelser grunnet feilen.