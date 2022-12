Her dukket det opp en vikinggrav – midt på Oslo vest

– Dette har vært en markert høyde, godt synlig i terrenget og med flott utsikt, sier Marianne Bugge Kræmer til forskning.no. Hun er arkeolog ved Byantikvaren i Oslo.

Her, på oversiden av det lille tjernet Holmendammen, valgte altså noen i vikingtiden å anlegge en grav. I dag er det et villastrøk på Oslo vest.

– Graven lå rett under et tynt matjordlag og torv rett på østsiden av høyeste punkt på tomten, med fantastisk utsikt vestover dagens Holmendammen. Dette var en dal der Holmenbekken rant i fordums tid, sier Bugge Kræmer til forskning.no.

Skulle bygge ny enebolig

Holmendammen ble anlagt på starten av 1900-tallet etter at Holmenbekken ble demmet opp, og dammen ble brukt til å lage is, ifølge lokalhistorewiki.no.

Bugge Kræmer ledet arbeidet med å undersøke vikinggraven som dukket opp under arkeologisk registrering. Dette skjedde i forbindelse med at en ny enebolig skulle bygges på en tomt ved Holmendammen i bydel Vestre Aker i Oslo.

Holmendammen på 1920-tallet. Holmenkollåsen sees i bakgrunnen. Foto: Nasjonalbiblioteket

Ringspenne fra vikingtiden

Restene av en rikt utstyrt vikinggrav dukket opp her. Kremerte menneskelevninger ble avdekket, men også mange gjenstander.

Arkeologene fant skår av et kleberstenskar. Det var også blant annet en ringspenne, en sigd, to kniver, hesteutstyr som et mulig bissel og en bjelle, forteller Marianne Bugge Kræmer. Funnet ble først omtalt av NRK Oslo og Viken.

Det ble også avdekket en skjoldbule i graven. Dette er metallet i midten av et skjold av tre. Siden treet går i oppløsning i løpet av århundrer, er det ofte skjoldbulen som er igjen.

Spesielt ringspennen daterer graven til vikingtiden.

– Foreløpig er graven datert ut fra gjenstandsfunnene. Denne type ringspenner med kuler begynner å dukke opp i materialet fra cirka 850 e.Kr. og blir vanlige utover 900-tallet e.Kr, sier Kræmer til forskning.no.

For ordens skyld blir vikingtiden definert som perioden mellom rundt år 800 til 1066 e.Kr.

Dette er en foreløpig datering, siden funnene fra graven er inne hos Kulturhistorisk museum for konservering og videre undersøkelser.

Men denne spennen sier kanskje noe om hvem som ble gravlagt her.

Kjønn og ting

– Denne kappespennen ble brukt av menn, og sammen med funnet av en skjoldbule tyder det på at avdøde var en mann, sier Zanette Tsigaridas Glørstad til forskning.no.

Hun er arkeolog og førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, og hun jobber med Holmendammen-funnet ved museet.

Det er mye informasjon som kanskje kan trekkes ut av arkeologiske funn. Gammelt DNA kan trekkes ut av gamle knokler og kan for eksempel avdekke slektskap, kjønn og andre arvede egenskaper.

Et eksempel på dette er en kjent vikinggrav i Birka i Sverige som avdekket kjønnet til personen som egentlig lå i en kjent krigergrav.

Men levningene fra graven ved Holmendammen lar seg kanskje ikke undersøke på denne måten.

– Akkurat nå er gjenstandene på konserveringslabben vår, og vi venter på at det blir klart før vi kan si noe mer om gjenstandene. Det ble ikke funnet rester av ubrente bein, så det kan ikke hentes ut DNA, sier Glørstad til forskning.no.

Det gjenstår det å se hva forskerne kan avdekke av informasjon om personen som ble gravlagt her. Det utarbeides en rapport om funnet nå.

Oslo-graver

Det ble brukt gravemaskin for å fjerne det øverste laget med jord, slik at undergrunnen avdekkes. Undersøkelsene er finansiert av riksantikvaren, siden det er et mindre, privat tiltak. Utbyggeren har ingen utgifter, ifølge Marianne Bugge Kræmer. Foto: Byantikvaren i Oslo

Ifølge Zanette Tsigaridas Glørstad er dette den første gjenstandsrike vikinggraven i Oslo som er åpnet av arkeologer. Men det har blitt funnet mange gjenstander som kan kobles til vikinggraver av, blant annet av bygningsarbeidere, i Oslo opp gjennom årene.

Glørstad forteller at de vet om funn av rester fra rundt 60 graver fra vikingtiden i Oslo. De fleste ble funnet rundt århundreskiftet i år 1900 da byen utvidet seg til St.Hanshaugen, Grünerløkka, Bjølsen, Tåsen og Sinsen.

Men det er snakk om mange enkeltgjenstander som kanskje kan kobles til en grav, og i noen tilfeller blir de funnet i en haug eller sammen med brente bein, forteller Glørstad.

For eksempel ble det funnet et vikingsverd da Oslos nye rådhus skulle settes opp på 1930-tallet. Dette er bare et av mange funn som tidligere fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar beskriver på denne bloggen, som Glørstad viser til.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).