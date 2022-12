Tory Lanez kjent skyldig i å ha skutt Megan Thee Stallion



Rapperen Tory Lanez er kjent skyldig i å ha skutt rapperen Megan Thee Stallion. Han risikerer opp til 22 år i fengsel.

Skytingen fant sted i 2020 i Hollywood Hills. Lanez skal ha skutt mot føttene hennes og bedt henne om å danse etter at hun gikk ut av en bil de to kjørte i. Hun måtte opereres for å få fjernet kulefragmenter etter skytingen. I forkant skal de to ha kranglet.

Ekstremvær herjer USA – flere døde

Vinteruværet herjer i USA og gjorde at nesten 1,5 millioner mennesker var uten strøm fredag. Flere titalls millioner mennesker går inn i jula i bitende kulde i USA og Canada. Uværet er på et nivå man bare ser hvert femte eller tiende år, opplyser Canadas meteorologiske institutt.

Ifølge CNN er minst ni mennesker døde, mens BBC melder at det er snakk om minst tolv. I USA er det sendt ut farevarsel i store deler av landet. Mer enn 200 millioner mennesker bor i områdene det fredag ble sendt ut farevarsel for.

Rabuka godkjent som ny statsminister på Fiji

Den tidligere militæroffiseren Sitiveni Rabuka ble lørdag bekreftet som øynasjonens nye statsminister. Rabuka slo sittende statsminister Frank Bainimarama med 28 stemmer mot 27 i en hemmelig avstemning i nasjonalforsamlingen, ifølge nasjonalforsamlingens leder Naiqama Lalabalavu.

Han har tidligere vært statsminister på Fiji og har to ganger gjennomført kupp i øystaten. Han går under kallenavnet Rambo.

Russland har begynt rivingen av det bombede teateret i Mariupol

Myndighetene i russisk-okkuperte Mariupol har begynt riving av byens teater, der ukrainske myndigheter hevder at hundrevis ble drept i et bombeangrep i mars. Videoer publisert på både ukrainske og russiske nettsider fredag viser maskiner som jobber med riving av store deler av bygget, samtidig som fasaden blir spart.

Ukrainske myndigheter fordømmer rivingen som et forsøk på å dekke over hvor mange som ble drept i bombeangrepet, og som et forsøk på å viske ut ukrainsk kultur. Russiske myndigheter sier at de planlegger å gjenoppbygge teateret.

Minst 20 omkom i brann ved russisk eldrebolig

20 mennesker døde da det brøt ut brann i en uoffisiell eldrebolig i byen Kemerovo vest i Sibir, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass. Tass siterer brannmannskaper på at hele andre etasje i en bygning som huset 20 beboere er utbrent. Brannen skal være under kontroll.

To er innlagt på sykehus med alvorlige brannskader. Det pågikk lørdag morgen leting i de utbrente ruinene av eldreboligen. Temperaturen er rundt 20 minusgrader.