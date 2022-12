EØS-ekspert: Mulig med egen prissone for strømeksport

Å opprette et eget prisområde for strøm som skal eksporteres gjennom utenlandskablene, vil være vanskelig, men trolig ikke umulig, sier Arnesen til Nationen.

– Det handler om hvordan man «snekrer» det til og begrunner modellen. Men det er ikke umulig, sier han.

– Klarer man først å bestemme seg for modellen, er jeg rimelig sikker på at det er mulig å få til noe som er innenfor EØS-retten, sier Arnesen.

Vi ramme inn kabelpunkter

Blant dem som har tatt til orde for å innføre et toprissystem for strøm, er Senterpartiets energipolitiske talsperson Ole André Myhrvold.

Han sier til Dagbladet at kabelpunktene kan rammes inn som egne prisområder. Dermed kan man ha en egen strømpris innenlands som er lavere enn eksportprisen.

Ifølge Dagbladet jobber også regjeringen i dyp hemmelighet med et slikt toprissystem. Ingen åpne kilder har imidlertid bekreftet at et slikt arbeid pågår.

– Snur alle steiner

– Vi jobber selvfølgelig kontinuerlig med å finne løsninger på både energikrisen og strømpriskrisen, vi snur alle steiner. Hvilke spor vi til enhver tid jobber langs vil jeg ikke kommentere utover det jeg har varslet før, sier olje- og energiminister Terje Aasland til avisa.

Også Rødt vil frikoble strømprisen innenlands fra europeiske kraftpriser, som i stor grad er styr av prisen på gass. Nylig la partiet fram et nytt forslag i Stortinget om saken.