To personer siktet etter voldshendelse

Det bekrefter politiadvokat Trude Kvanli overfor NTB fredag ettermiddag.

– Begge er siktet for kroppsskade, og det vil bli tatt stilling til hva som skjer med dem utover kvelden, sier Kvanli.

Det var ved 3-tiden natt til fredag at politiet fikk melding om hendelsen. En mann ble sendt til behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge og er nå utenfor livsfare.

– Han har forklart seg til politiet, men utover det vil jeg ikke si noe mer om etterforskningen.

Til iTromsø sier politiadvokaten at det ble brukt et redskap under voldshendelsen, men hun vil si hva det er for noe.

Politiet ønsker tips i saken og ber folk som har informasjon, om å kontakte politiets telefonnummer 02800.