Tidligere lærer dømt for overgrep mot 14-åring

Saken var oppe i Nord-Troms og Senja tingrett tirsdag. Den tidligere læreren, en mann i 30-årene, har tilstått forholdet, skriver Nordlys.

Mannen var ikke lærer på samme skole som jenta. De to hadde kontakt i rundt tre måneder og ble kjent gjennom et spill på Playstation fortalte mannen i retten. Mannen var også bekjent av familien til 14-åringen.

Ifølge dommen har det totalt skjedd fem overgrep over en periode på litt under tre måneder. Mannen var ikke tiltalt for å ha tvunget til seg seksuell omgang.

– Fravær av tvang er ikke en formildende omstendighet i saker som dette. Barn i denne alderen er ikke samtykkekompetente, påpekte bistandsadvokat Erik Ringberg i retten.

Det var jenta som fortalte en voksenperson på skolen sin om forholdet til den eldre mannen.

– Hun fortalte at dette var helt feil. Hadde ikke hun gjort det, hadde det kanskje fortsatt en lengre periode, sa Ringberg i retten.

Jenta skal ha ytret ønske om at han ikke skulle straffes.