Person alvorlig skadd i voldshendelse i Tromsø – flere pågrepet

Politiet fikk melding om voldshendelsen i Mellomvegen i Tromsø sentrum ved 3-tiden natt til fredag. En person er skadd og sendt til behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Politiet har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfanget for fornærmede.

– Men det var skadene på fornærmede som gjør at vi anser dette som en alvorlig voldshendelse, sier politiinspektør Trude Kvanli i Troms politidistrikt til NTB.

Hun bekrefter at det er gjort flere pågripelser i saken, men vil ikke si hvor mange.

– Vi søker nå etter flere personer som kan ha vært til stede, samt personer som kan ha gjort observasjoner av det som skjedde. Det er vanskelig å si per nå om det blir flere pågripelser, vi må få oversikt over hva som har skjedd, sier politiinspektøren.

Hun sier også at politiet har mistanke om at det er brukt våpen i hendelsen.

– Det kan være, og vi jobber ut ifra at det har vært brukt et våpen, uten at jeg kan si hva slags våpen det er snakk om. Men det er ikke et skytevåpen, sier Kvanli.

Politiet ønsker tips i saken, og ber personer som har informasjon om å kontakte politiets telefonnummer 02800.