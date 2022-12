Fortsatt lav gjeldsvekst for husholdningene

De siste tolv månedene har husholdningenes lånegjeld vokst med 4,1 prosent, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til sammen hadde husholdningene 4.155 milliarder kroner i innenlandsk lånegjeld ved utgangen av november.

– Det kan se ut til at gjeldsveksten for husholdningene stabiliserer seg på et lavere nivå, sier seniorrådgiver Even Oppedal i SSB.

For kommunene er det imidlertid en kraftig oppgang. De siste tolv månedene har deres lånegjeld vokst med 5,4 prosent til 656 milliarder kroner.

– Sist gang vi så en like stor endring i denne sektoren fra en måned til den neste, var i mars 2021. Det er normalt at gjeldsveksten i kommunesektoren varierer mer enn gjeldsveksten i husholdningene, forteller Oppedal.