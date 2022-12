Fjordkraft og Telia går sammen om mobilselskap

Det skal opprettes et nytt mobilselskap ved navn Fjordkraft Mobil AS, der strømselskapet Fjordkraft eier 61 prosent og Telia 39 prosent, skriver selskapene i to ulike pressemeldinger.

Innen sommeren 2023 skal migreringen fra Telenors nett til Telias nett være fullført.

– Vi er veldig fornøyde med denne avtalen og ser fram til å ønske mobilkundene til Fjordkraft velkommen i vårt 5G-ledende mobilnett i verdensklasse, sier administrerende direktør Stein-Erik Vellan i Telia Norge.