– Det jeg kan si er at sent i går kveld så rykket politiet og ambulanse til en adresse i Namsos etter melding om vold der. Status nå er at en person er bekreftet død, og en er pågrepet og sikta for vold med døden til følge, sier operasjonsleder Trond Hangass i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Politiet etterforsker saken og vil komme med mer informasjon i løpet av dagen.