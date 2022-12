Kongefamilien klar for julefeiring på Kongsseteren

– Hans majestet kongen og hennes majestet dronningen feirer jul på Kongsseteren i Holmenkollen. Kronprinsfamilien vil også tilbringe julaften og deler av juledagene på Kongsseteren, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe hos Det kongelige hoff til NTB.

Som vanlig vil kongefamilien også være til stede under gudstjenesten i Holmenkollen kapell 1. juledag.

Variert julemåltid

Den norske kongefamilien har røtter fra både Norge, Sverige, Danmark og England. I løpet av julehøytiden spiser de derfor retter fra alle de fire landene, men ikke alt på samme dag.

Her er noen av de tradisjonelle rettene som serveres hos kongefamilien:

* Norsk pinnekjøtt, torsk, lutefisk, rakfisk, ribbe, samt krumkaker og multer

* Britisk plumpudding og mince pai

* Svensk juleskinke

* Dansk jule-and

Kongen på bedringens vei

Kongen ble onsdag skrevet ut fra Rikshospitalet etter et opphold på to dager.

Han er på bedringens vei, men vil ta det med ro i noen dager, opplyser Kongehuset onsdag. Kongen ble innlagt mandag etter å ha fått en infeksjon som måtte behandles med intravenøs antibiotika.

Det er ennå ikke avklart hva som skjer med årets nyttårstale. Kongehuset opplyser at beslutningen om hvem som holder talen, tas nærmere nyttårsaften. Til daglig stepper kronprins Haakon inn for kongen hvis han er syk.

Julestemning hjemme

Den siste uken har Kongehuset delt videoer på Instagram av både julepynten på Slottet og på Skaugum, hvor kronprinsparet bor.

Det over seks meter høye juletreet på slottsbalkongen i Oslo er pyntet med over hundre lys og lyser opp for dem som krysser Slottsplassen.

På Skaugum pyntes det blant annet med tradisjonell julepynt som kronprinsesse Märtha hadde med seg fra Sverige.

Kroningsgave

Kongsseteren, hvor kongefamilien feirer julen, ligger i Holmenkollen i Oslo. I sin tid var det en kroningsgave til kong Haakon og dronning Maud.

Dagens kongepar trives godt på «hytta», og tilbrakte også mye tid der under koronapandemien. Kong Harald hadde også hjemmekontor og ledet statsråd fra Kongsseteren.

Enkelte stusset over at kongeparet var på hytta midt under det såkalte hytteforbudet i påsken 2020, men hytta ligger jo i deres hjemkommune, så derfor var det helt ok for dem å være der.

Bygget er tegnet av arkitekt Kristian Biong og er en tømmerbygning i to etasjer, inspirert av norsk bondebebyggelse med motiver fra stabburet og bondestuen. Tømmerveggene er synlige innvendig i huset, og interiørene er rikt dekorert med malte dekorasjoner og treutskjæringer.