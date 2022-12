– Det er veldig glatt og trafikken går trått, særlig ved Svartskog. Entreprenør er kalt ut for salting, og vi venter på at det skal skje sånn at vi kan få i gang trafikken nå på morgenkvisten, sier trafikkoperatør Arvid Walstrøm ved Vegtrafikksentralen Øst til VG.

Ellers er det gode kjøreforhold på Østlandet torsdag morgen, ifølge Walstrøm. Dagen før skapte underkjølt regn såpeglatte veier, men dette har bedret seg i løpet av natten.