Forsvarsadvokat kan få millionutbetaling etter frifinnelsen av Tengs-fetteren

Sjødin har bistått fetteren siden 1995, men først i år frifant Agder lagmannsrett fetteren til Birgitte Tengs for erstatningssaken etter at de gjenåpnet den sivile erstatningssaken mot ham.

Nå kan advokatveteranen se fram til et millionbeløp fra staten for det arbeidet som er lagt ned, skriver Sandnesposten.

– Det har vært en tøff og lang prosess. Det er ikke slik at jeg fikk betalt for arbeidet. På et tidspunkt måtte jeg selge huset på Lura for å ha råd til å jobbe videre med saken. Men nå vil jeg få betalt, sier Sjødin til avisen.

Han bekrefter at det vil dreie seg om et millionbeløp og sier det føles som å vinne i Lotto. Han omtaler saken mot fetteren som «Norges styggeste sak».

Sjødin har også bistått nylig frikjente Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og er svært kritisk til Gjenopptakelseskommisjonen.

– I løpet av disse sakene har jeg mistet mye av respekten for systemet. Det skal jeg innrømme. «Gjentakelseskomiteen» som jeg pleier å kalle den, kan ikke fortsette i sin opprinnelige form. Det har skjedd mange feil som er avdekket, mener han.

Allerede i fjor avslørte Sjødin at han hadde planer om å skrive bok om begge sakene og bekrefter overfor avisen at han vil starte på boken over nyttår.

Samtidig sier han til avisen at han fremover, sammen med privatetterforskeren Tore Sandberg, skal se på Orderud-saken med friske øyne.