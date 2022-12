Statsbudsjettet kan «mangle» 25 milliarder neste år

Sykehusene kan få problemer med å behandle pasienter, og kommunene kan få et langt tøffere 2023 enn ventet. Også til politi, veibygging og en rekke andre områder kan det mangle penger, skriver Aftenposten.

Årsaken er at det i statsbudsjettet er lagt opp til en pris- og lønnsstigning på 3,5 prosent, mens Statistisk sentralbyrå (SSB) nå anslår at prisveksten for de statlige utgiftene blir i overkant av 5 prosent i 2023. Differansen blir 25 milliarder kroner.

Selv om noe av dette dekkes inn av økte skatteinntekter, er det likevel snakk om en betydelig differanse.

– Det er et alvorlig utslag av prisstigningen. Det er et desto viktigere argument for å få den ned, og at det må skje fort, er statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) kommentar.

Helse sør-øst mener det vil gå ut over pasientbehandlingen, mens kommuneorganisasjonen KS mener differansen alene vil utgjøre nærmere 5 milliarder for kommunesektoren.