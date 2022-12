– Hvis han er skyldig må han selv ta ansvaret for sin egen belastning nå og foreldrenes belastning gjennom 27 år. Hvis han ikke er det er det en justiskatastrofe av dimensjoner, og han er hengt ut for all fremtid fordi han både er navngitt og har fått beskrivelser av sin fortid, sier John Christian Elden til NTB.

Han er sammen med Erik Lea bistandsadvokat til foreldrene til Birgitte Tengs.

Elden mener de to fagdommerne og tre meddommerne har en vanskelig oppgave foran seg når de nå skal avgjøre om bevisene påtalemyndigheten har lagt fram holder til å dømme den 52 år gamle mannen til er tiltalt for drapet på Tengs.

– De har fått gode argumenter fra begge sider. Her har jeg og Lea kunnet lene oss mer bakover enn å ha en direkte partsrolle fordi vi har klienter som ikke har en oppfatning av hva som har skjedd – de vil bare vite hva som har skjedd, sier Elden.