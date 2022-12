– Saken er at vi har blitt kontaktet av en kvinne som har fortalt at foreldrene ble oppsøkt av to eller flere teppeselgere. Selgerne ønsket å selge dyre tepper og var svært pågående, opplyser operasjonsleder Eivind Hellesund til NTB onsdag ettermiddag.

Ifølge Hellesund er det grunn til å tro at selgerne går fra dør til dør i Bergen.

– Selgerne er svært pågående da de tilbyr seg å være med kjøper for å ta ut penger i nærmeste minibank dersom bankoverføringen ikke går gjennom, sier han og legger til:

– Kvaliteten på teppene forsvarer samtidig ikke den høye prisen selgerne ønsker. Vi vet ikke hvor mange personer som er berørt, men det er grunn til å tro at selgerne har besøkt flere personer, samtidig som de sannsynligvis vil besøke flere, sier Hellesund.

Vest politidistrikt skiver på Twitter at en ikke burde hive seg på selgernes tilbud, og i alle fall ikke forhåndsbetale eller la seg lokke til kontantbetaling.