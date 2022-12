Angrefeil kan gi gigantsmell for strømselskaper

Ifølge Europower kan 100.000 kunder være rammet av at strømselskapet ikke har informert om angrefrist på korrekt måte.

Det betyr at strømselskapene enten gjorde feil da de opplyste om angreretten da avtalen ble inngått, eller at de ikke opplyste om angrerett i det hele tatt.

Strømselskapene kan ende opp med å måtte tilbakebetale alt kunden har betalt i strømregning. Ifølge Europowers utregninger kan strømselskapene til sammen skylde kundene opp mot 1 milliard kroner.

Flere store strømselskaper skal nylig ha sendt ut meldinger til kunder om angrefristen. I disse sakene løper angrefristen fra kunden har mottatt en slik melding.

Energi Norge sier det er svært beklagelig at kunder ikke har fått opplyst om angrerett på riktig måte.

– Flere selskaper har nå skjerpet rutinene sine etter anbefaling fra Forbrukertilsynet. Vår vurdering av lovverket er at refusjon kun kan være aktuelt i tilfeller der kunden ikke har fått noen som helst informasjon om angreretten. Og selv i disse tilfellene vil det fremstå som lite rimelig at kunden skal kunne angre på en «feilfri» vare som for lengst er mottatt og forbrukt, sier organisasjonen.